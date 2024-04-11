Повістка буде вважатися врученою, навіть якщо військовозобов`язаний не отримав її особисто: деталі

В Україні повістка буде вважатися врученою у разі, якщо військовозобов'язаний не отримав її особисто та не проживає за адресою. Про це повідомили у пресслужбі Судово-юридичної газети.



«День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити питання про обмеження особи у праві керування автомобілем», — йдеться у повідомленні.



Крім того, неуточнення військово-облікових даних дозволить керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК. Про це йдеться у нових нормах законопроекту про посилення мобілізації 10449.



Раніше ми писали, що 10 квітня парламент підтримав у першому читанні законопроект щодо мобілізації засуджених.