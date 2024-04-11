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РФ четыре ракеты направила на Селидово: есть повреждения

11 апреля 2024, 11:03

РФ четыре ракеты направила на Селидово: есть повреждения

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

Сегодня ночью, 11 апреля, оккупационная армия РФ атаковала ракетами город Селидово Донецкой области. В результате удара есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«В ночь на 11 апреля российские войска ударили по Селидову четырьмя ракетами из ЗРК «С-300»», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в результате атаки есть повреждения в промышленной зоне. По предварительным данным, люди не пострадали.

Кроме того, в ведомстве рассказали об обстрелах армии РФ за сутки. В частности, повреждены 14 жилых домов и объект критической инфраструктуры.



Ситуация в регионе следующая:

В результате артиллерийских обстрелов ранения получили двое людей – в Красногоровке и Новоселовке Первой, повреждены частные дома.

Управляемую авиабомбу «КАБ-250» Россия сбросила вчера на Торецк – разрушила резервуар для накопления воды. Сегодня ночью россияне нанесли по городу еще один бомбовый удар, повредили магазин.

В поселке Очеретино разрушены три частных дома из-за авиаудара.

Ранее мы писали, что за 10 апреля двое людей пострадали в Донецкой области

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