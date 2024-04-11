РФ чотири ракети скерувала на Селидове: є пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Сьогодні вночі, 11 квітня, окупаційна армія РФ атакувала ракетами місто Селидове Донецької області. Унаслідок удару є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«У ніч проти 11 квітня російські війська вдарили по Селідовому чотирма ракетами із ЗРК С-300», — йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що внаслідок атаки є пошкодження у промисловій зоні. За попередніми даними, люди не постраждали.



Крім того, у відомстві розповіли про обстріл армії РФ за добу. Зокрема, пошкоджено 14 житлових будинків та об'єкт критичної інфраструктури.





Ситуація у регіоні така.



Через артилерійськіх обстріли поранень зазнали двоє цивільних людей — у Красногорівці та Новоселівці Першій, пошкоджено приватні оселі.



Керовану авіабомбу КАБ-250 Росія скинула вчора на Торецьк — зруйнуваний резервуар для накопичення води. Сьогодні вночі росіяни завдали по місту ще одного бомбового удару, пошкодили магазин.



Очеретине зазнало ворожого авіаудару — зруйновано три приватних будинки.



Раніше ми писали, що за 10 квітня двоє людей постраждали на Донеччині.