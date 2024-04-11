Армия РФ ударила по Донетчине: двое людей пострадали

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 10 апреля, обстреляла Донецкую область. В результате ударов двое жителей получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 10 апреля россияне ранили 2 жителей Донецкой области — в Новоселовке Первой и Красногоровке», — написал он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1910 человек, получили ранения – 4787. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что число погибших после вчерашней атаки на Константиновку значительно возросло. Таким образом, трое людей погибли, еще двое – ранены.