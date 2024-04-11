В оккупированном Мариуполе в мае может начаться мобилизация

В мае в оккупированном в Мариуполе могут начать мобилизацию. Иллюстративное фото

Так называемый военный комиссариат оккупированного Мариуполя и района издал распоряжение, согласно которому оккупационная администрация до 15 апреля должна предоставить все данные о предприятиях в городе для проведения мобилизационных мероприятий. Об этом сообщает «Сопротивление Мариуполя».

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой области начинается весенний призыв мужчин 1994-2006 годов рождения.

Напомним, по «указу» главы так называемой «ДНР» Дениса Пушилина постановлено создать призывную комиссию на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в тексте соответствующей бумаги от 28 марта.