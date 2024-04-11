В окупованому Маріуполі у травні може розпочатися мобілізація

У травні в окупованому Маріуполі можуть розпочати мобілізацію. Ілюстративне фото

Так званий військовий комісаріат окупованого Маріуполя та району видав розпорядження, за яким окупаційна адміністрація до 15 квітня має надати всі дані про підприємства у місті для проведення мобілізаційних заходів. Про це повідомляє радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко..

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях Донецької області розпочинається весняний призов чоловіків 1994-2006 років народження.



Нагадаємо, за «указом» так званого голови «ДНР» Дениса Пушиліна ухвалено створити призовну комісію на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться у тексті відповідного «документа» від 28 березня.