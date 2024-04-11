В прифронтовых пунктах РФ при обстреле погиб один военный, еще восемь – пострадали

В результате прилетов дронов по приграничным областям РФ 9 и 10 апреля один российский военный погиб, еще восемь – получили ранения. Об этом сообщило издание ASTRA.

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Сообщается, что якобы украинский беспилотник сбросил взрывное устройство около села Бегоща Рыльского района Курской области. Четверо военнослужащих получили минно-взрывные травмы.



Кроме того, на следующий день было еще две атаки, в частности, в полутора километрах от села Долгое Белгородской области и на окраине Теткино.



«При атаке на позицию военнослужащих около Долгого один из них погиб, другой был ранен. В Теткино Курской области минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили трое военнослужащих», — говорится в сообщении.





Ранее мы писали, что в ночь на 11 апреля в Российской Федерации якобы сбили 13 беспилотников.