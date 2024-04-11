У прифронтових пунктах РФ під час обстрілу загинув один військовий, ще восьмеро постраждали

Внаслідок «прильотів» дронів по прикордонних областях РФ 9 та 10 квітня один російський військовий загинув, ще восьмеро поранені. Про це повідомляє видання ASTRA.



Зазначається, що нібито український безпілотник скинув вибуховий пристрій біля села Бігоща Рильського району Курської області. Четверо військовослужбовців зазнали мінно-вибухових травм.



Наступного дня було ще дві атаки, зокрема, за півтора кілометра від села Довге Бєлгородської області та на околиці Тьоткіного.



«При атаці на позицію військовослужбовців біля Довгого один із них загинув, другий був поранений. У Тьоткіному Курської області мінно-вибухові травми та осколкові поранення дістали троє військовослужбовців», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що в ніч проти 11 квітня в Російській Федерації нібито збили 13 безпілотників.