Европарламент отказался одобрить финансирование Совета ЕС, пока Украине не дадут новые Patriot

Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за неспособности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems pic.twitter.com/zDvA4xyUct