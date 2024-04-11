Европарламент отказался одобрить финансирование Совета ЕС, пока Украине не дадут новые Patriot

Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за неспособности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems pic.twitter.com/zDvA4xyUct — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 11, 2024



Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил снять утверждение бюджета Европейского совета с повестки дня, пока страны-члены не смогут найти семь систем Patriot, которые сейчас крайне необходимы Украине.



Ранее сегодня, 11 апреля 2024 года, российская оккупационная армия вновь нанесла удар по объектам критической инфраструктуры Украины.



В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в городе Украинка Киевской области.