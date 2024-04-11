Європарламент не схвалюватиме фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть нові Patriot

Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через нездатність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Patriot.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until Європейський Council вирішив підтримувати Україну з додатковим Patriot anti-missile systems pic.twitter.com/zDvA4xyUct — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 11, 2024



Колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай потрібні Україні.



Раніше сьогодні, 11 квітня 2024 року, російська окупаційна армія знову завдала удару по об'єктах критичної інфраструктури України.



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