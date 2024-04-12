Россия перебрасывает в Украину личный состав тихоокеанского флота: ротации в Сирию полностью прекращены

Российские оккупанты собирают резервы отовсюду на войну против Украины и отправляют войска тихоокеанского флота на фронт в целях восполнения санитарных и безвозвратных потерь, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



«Москва отправляет на войну личный состав тихоокеанского флота России, а также 11-й армии ВВС и ПВО. Указанные военные соединения государства-агрессора ранее не были непосредственно вовлечены в ведение боевых действий против Украины. Согласно решению командующего тихоокеанского флота РФ Виктора Лиины, ротации в Сирию полностью прекращены, и весь личный состав отправляется в зону боевых действий на территорию Украины», — говорится в сообщении.



По данным ГУР, речь идет о 2000 военнослужащих РФ из Приморского и Камчатского краев России. Еще около 400 солдат из числа воинских частей 11-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории хабаровского края России, заделывают дыры 155-й и 40-й бригад морской пехоты России, которые ведут боевые действия против Украины и имеют некомплект из-за огромных потерь.



Также часть личного состава из военных соединений дальнего востока России войдет в новую мотострелковую бригаду государства-агрессора, которую формируют в Воронеже. Напомним, потери Черноморского флота составляют уже 20%.