Росія перекидає в Україну особовий склад тихоокеанського флоту: ротації до Сирії повністю припинено

Російські окупанти збирають резерви звідусіль на війну проти України та відправляють війська Тихоокеанського флоту на фронт з метою поповнення санітарних та безповоротних втрат, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



«Москва відсилає на війну особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО. Згадані військові з’єднання держави-агресора раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України. Згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ Віктора Ліїни, ротації до Сирії остаточно припинені, і увесь особовий склад вирушає в зону бойових дій на територію України», — йдеться у повідомленні.



За даними ГУР, йдеться про 2 тисячі російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв РФ. Ще близько 400 солдатів з-поміж військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю РФ, лататимуть діри 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та мають некомплект через величезні втрати.



Також частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронежі. Нагадаємо, втрати Чорноморського флоту становлять уже 20%.