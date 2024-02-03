Украина потопила пятую часть Черноморского флота РФ — BILD

Как пишет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, весной 2022 года Черноморский флот РФ насчитывал более 70 кораблей, а российская пропаганда называла его «непобедимым», но после уничтожения крейсера «Москва» флот навсегда отошёл от берегов Украины, пишет немецкое издание BILD.



Всего с тех пор в открытом море и в доках уничтожены 13 кораблей, а также здание штаба ЧФ в Севастополе. Буквально на днях в Крыму морскими беспилотниками потопили ракетный катер «Ивановец».



Германский эксперт по Украине Маттиа Неллес опубликовал наглядную инфографику о потерях ЧФ с начала войны. По подсчётам специалиста, если судить по общему тоннажу кораблей, потери флота составляют уже 20%.

Инфографика потерь ЧФ с начала войны. Фото: BILD

«Если смотреть на историю, Россия не является значительной военно-морской державой. Силой страны всегда была её армия, а не флот. Это касается и Чёрного моря, где они сами затопили часть флота в Крымскую войну в 1854 году и после революции в 1918 году, — заявил BILD историк Ян Берендс из Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере. — Успехи Украины против путинских военных кораблей после 2022 года иллюстрируют недостаток современных технологий и непрофессионализм моряков», — говорится в сообщении.



Напомним, 26 декабря 2023 года, Вооруженные силы Украины при ударе по Феодосии уничтожили находящийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России российский десантный корабль «Новочеркасск».