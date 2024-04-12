В Ужгороде началось строительство евроколеи, которая соединит Украину с Европой

Ужгород станет первым областным центром Украины, который будет соединен евроколеей с Европой. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.







«Сегодня на Закарпатье начали строительство европейского пути Чоп-Ужгород. Это позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом», — отметил премьер.



Реализация проекта создаст в Ужгороде транспортный хаб, который обеспечит удобную и быструю пересадку пассажиров между поездами широких путей и поездами стран ЕС.



По словам главы правительства, в ближайшем будущем планируется за счет средств ЕС реализовать аналогичные проекты из Львова и Черновцов. Ранее из Днепра запустили прямой поезд в польский Хелм.