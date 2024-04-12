В Ужгороді розпочалося будівництво євроколії, яка з'єднає Україну з Європою

Ужгород стане першим обласним центром України, який буде з'єднаний євроколією з Європою. На цьому наголосив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.







«Сьогодні на Закарпатті започатковуємо проєкт будівництва європейської колії Чоп–Ужгород. Це надасть змогу запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошицями, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом», – зазначив прем'єр.



За реалізації проєкту Ужгород стане транспортним хабом, що забезпечить зручну та швидку пересадку пасажирів між поїздами широких колій та потягами країн ЄС.



За словами глави уряду, найближчим часом планується шляхом коштів ЄС реалізувати аналогічні проєкти у Львові та Чернівцях. Раніше з Дніпра запустили прямий потяг до польського Хелма.