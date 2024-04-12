Великобритания может передать Украине лазерное оружие — Sky News

В Великобритании рассматривают возможность передачи Украине лазерного оружия. Иллюстративное фото

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил желание ускорить развертывание лазерного оружия дальнего действия DragonFire с возможностью передачи его Украине, передает британский телеканал Sky News.

Недавно Министерство обороны Великобритании опубликовало видео с испытаниями DragonFire, на котором демонстрируется разрушительная мощь этого оружия, способного выводить из строя катера и «ослеплять» беспилотники.

Однако, ранее представители Минобороны заявили, что оружие не планируется размещать непосредственно на территории Украины.

Изначально предполагалось, что оружие DragonFire будет введено в строй в 2032 году, однако сейчас планируется его развертывание уже в 2027 году.

Министр также отметил, что оружие может иметь значительное влияние на конфликт на Украине, и оно может быть установлено как на суше, так и на кораблях.

Ранее британское издание Express также сообщило, что DragonFire способен «с высокой точностью» поразить монету в один фунт стерлингов с расстояния более одного километра.