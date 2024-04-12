Велика Британія може передати Україні лазерну зброю — Sky News

У Великій Британії розглядають можливість передачі Україні лазерної зброї. Ілюстративне фото

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс висловив бажання прискорити розгортання лазерної зброї дальньої дії DragonFire із можливістю передачі її Україні, – передає британський телеканал Sky News.

Нещодавно Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео з випробуваннями DragonFire із демонстрацією руйнівної міці цієї зброї, здатної виводити з ладу катери та «осліплювати» безпілотники.

Проте раніше представники Міноборони заявили, що зброю не планується розміщувати безпосередньо на території України.

Спочатку передбачалося, що зброя DragonFire буде введена в дію у 2032 році, проте зараз планується її розгортання вже у 2027 році.

Грант Шаппс також зазначив, що зброя може мати значний вплив на конфлікт в Україні, і може бути встановлена як на суші, так і на кораблях.

Раніше британське видання Express також повідомило, що DragonFire здатний з високою точністю вразити монету в один фунт стерлінгів з відстані понад один кілометр.