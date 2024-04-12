Россияне обстреляли из РСЗО Константиновку Донецкой области, сообщается о раненых

Оккупанты обстреляли Константиновку из РСЗО. Фото: Город Константиновка/Telegram

В пятницу, 12 апреля, город Константиновка в Донецкой области подвергся обстрелу из российских реактивных систем залпового огня (РСЗО), пишут местные Тelegram-каналы.

Как сообщил корреспондент «Новостей Донбасса», два взрыва прозвучали около 14:00 с интервалом в 10-15 минут.

По информации Тelegram-канала «Типичная Константиновка», город был обстрелян кассетными боеприпасами.

Позже ГСЧС сообщила, что оккупанты ударили по жилому сектору Константиновки. Отмечается, что ракета попала в пятиэтажку, возник пожар балконов со 2-го по 5-й этажи.

По предварительной информации, в результате обстрела трое людей получили ранения. Один из них — в тяжелом состоянии.

Напомним, в результате российского обстрела Константиновки днём 9 апреля погибли три человека, среди них — ребенок.