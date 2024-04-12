Росіяни обстріляли з РСЗВ Костянтинівку Донецької області: повідомляється про поранених

Окупанти обстріляли Костянтинівку із РСЗВ. Фото: Місто Костянтинівка/Telegram

У п'ятницю, 12 квітня, місто Костянтинівка на Донеччині зазнало обстрілу з російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), – пишуть місцеві Тelegram-канали.

Як повідомив кореспондент «Новин Донбасу», два вибухи пролунали близько 14-ї години з інтервалом 10-15 хвилин.

За інформацією Тelegram-каналу «Типова Костянтинівка», місто обстріляли касетними боєприпасами.

Пізніше ДСНС повідомила, що російські окупанти вдарили по житловому сектору Костянтинівки. Зазначається, що ракета влучила у п'ятиповерхівку, виникла пожежа на балконах зь другого по п'ятий поверхи.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу троє людей дістали поранення. Один із постраждалих зараз у тяжкому стані.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Костянтинівки вдень 9 квітня загинули троє людей, серед них — дитина.