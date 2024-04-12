Часть поддержки тормозится. Надо делать все, чтобы увеличивать собственные возможности — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военная помощь от партнеров задерживается, поэтому нужно увеличивать собственные возможности и укреплять страну. Об этом сообщил на заседании Конгресса местных и региональных властей.



По словам Зеленского, одним из главных вызовов для страны сейчас ситуация с помощью партнеров.



«К сожалению, часть поддержки тормозится. Надо делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности здесь, наши возможности в Украине. Не терять наше время, укреплять страну», — отметил он.



Глава государства добавил, что нужно максимально коммуницировать на всех уровнях с нашими партнерами и между громадами чтобы внимание мира и поддержка сохранялась.



Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский во время Дельфийского форума заявил, что проиграть в войне с Россией можно если терять территории, соответственно терять и людей. А двигаясь шаг за шагом назад, можно потерять государство.