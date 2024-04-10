Проиграть в войне с Россией можно если терять территории, соответственно терять и людей. А двигаясь шаг за шагом назад, можно потерять государство. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Дельфийского форума.

«Что такое защищать свое государство и быть реальным щитом против оккупации РФ? Это действительно помощь союзническая, и она нужна очень. Это сложно стоять и держать врага. Еще сложнее отвоевывать уже оккупированные территории. Для этого нужно единство и нужно оружие», — сказал президент.

По его словам, если в мире не будет единства, если некоторые лидеры будут думать, как обойти санкции, как привлечь Россию к экономическим проектам, которые заморожены из-за войны, то будем терять единство.

«Что такое проиграть войну? Это территория и люди. Это люди прежде всего. Когда кто-то говорит: территории не главное, главное люди. А кто живет на этой территории? Живые люди!», — сказал президент.

Он уточнил, что теряя территории, приходится терять прежде всего людей. А это значит, что шаг за шагом придется двигаться назад и значит — потерять все государство.