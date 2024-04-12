Частина підтримки гальмується. Треба робити все, щоб збільшувати власні можливості — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військова допомога від партнерів затримується, тож треба збільшувати власні можливості та зміцнювати країну. Про це голова держави повідомив на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади.



За словами Зеленського, одним із головних викликів для країни зараз є ситуація з допомогою партнерів.



«На жаль, частина підтримки гальмується. Треба робити все, щоб збільшувати власні можливості тут, наші можливості в Україні. Не гаяти наш часу, зміцнювати країну», — зазначив він.



Президент додав, що потрібно максимально комунікувати на всіх рівнях з нашими партнерами та між громадами, щоб увага світу до України та підтримка не послаблювалася.



Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський під час Дельфійського форуму заявив, що програти у війні з Росією можна, якщо втрачати території, відповідно втрачати і людей. А рухаючись крок за кроком назад, можна втратити державу.