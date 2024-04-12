Оккупанты ударили по Нью-Йорку: есть жертва и пострадавший

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Нью-Йорк Донецкой области сегодня, 12 апреля. В результате ударов один человек погиб, еще один – получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Россияне ударили по городку сегодня вечером - убили женщину 1960 года рождения и ранили мужчину 1964 года рождения», — написал он.



Филашкин отметил, что на месте работают спасатели и медики, оказывают всю необходимую помощь потерпевшему.



Ранее мы писали, что 12 апреля город Константиновка в Донецкой области подвергся обстрелу из российских реактивных систем залпового огня (РСЗО).