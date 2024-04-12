Російські окупанти вдарили по Нью-Йорку: є жертва та постраждалий

Російські окупанти вкотре атакували Нью-Йорк Донецької області сьогодні, 12 квітня. Унаслідок ударів одна людина загинула, ще одна – дістала поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Росіяни вдарили по місту сьогодні ввечері — вбили жінку 1960 року народження та поранили чоловіка 1964 року народження», — написав він.



Філашкін зазначив, що на місці працюють рятувальники та медики, надають усю потрібну допомогу потерпілому.



Раніше ми писали, що 12 квітня місто Костянтинівка в Донецькій області зазнало обстрілу з російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).