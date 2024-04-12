Полиция проверяет по базам данных возможных уклонистов — Клименко

В базах украинской полиции есть данные о сотнях тысяч человек, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы.



Об этом во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.



«Полиция с работниками ТЦК может работать на улице, но повестку может вручить исключительно военный, работник ТЦК. И мы совместно работаем на блокпостах. У полиции есть соответствующие базы данных, в которых есть уже сотни тысяч людей, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу этих людей могут проверить работники ТЦК», — цитирует Клименко «Укринформ».



По его словам, полиция разыскивает украинцев, уклоняющихся от мобилизации, которые уже получили на руки повестку. Клименко отметил, что полиция действует только в соответствии с письменным обращением работников ТЦК.



Министр отметил, что админпротоколы в отношении этой группы лиц составляют исключительно работники ТЦК.

11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета».