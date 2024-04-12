Поліція перевіряє за базами даних можливих ухилянтів — Клименко

У базах української поліції є дані про сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо ухиляються від служби.



Про це під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади за президента України заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



«Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці, але повістку може вручити виключно військовий працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах. Поліція має відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, одразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК», — цитує Клименко «Укрінформ».



За його словами, поліція розшукує українців, які ухиляються від мобілізації, які вже отримали на руки повістку. Клименко зазначив, що поліція діє лише відповідно до письмового звернення працівників ТЦК.



Міністр зазначив, що адмінпротоколи щодо цієї групи осіб складають виключно працівники ТЦК.

11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку».