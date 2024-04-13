Взрывы в Луганске: «ЛНР» заявила о попадании ракет по машзаводу

В оккупированном Луганске днем 13 апреля прогремело два взрыва. Над городом поднялся столб дыма. В оккупационной администрации «ЛНР» заявили, что ВСУ нанесли удар по Луганску несколькими ракетами.



Удар пришелся по территории машиностроительного завода. При этом в «ЛНР» утверждают, что ракеты также повредили территорию автовокзала. Заявлено о повреждениях жилых домов и ранении трех человек.



Глава группировки Леонид Пасечник заявил, что завод планировали запустить «в скором времени». Будет ли он работать после обстрела, Пасечник не уточнил.



В Генштабе ВСУ пока не комментируют произошедшее.