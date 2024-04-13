Вибухи в Луганську: «ЛНР» заявила про ракетні удари по машзаводу

Наслідки ракетного удару в Луганську. Фото: соцмережі

В окупованому Луганську вдень 13 квітня пролунало два вибухи. Над містом піднявся стовп диму. В окупаційній адміністрації «ЛНР» заявили, що ЗСУ завдали удару по Луганську кількома ракетами.



Уражено територію машинобудівного заводу. При цьому в «ЛНР» стверджують, що ракети також пошкодили територію автовокзалу.



Оновлено. Голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про дев'ятьох постраждалих.



За його словами, серед них семеро співробітників машинобудівного заводу та двоє мешканців розташованих поблизу підприємства будинків.

Наслідки удару по машинобудівному заводу в окупованому Луганськуhttps://t.co/NGDAKmpUIJ pic.twitter.com/6F7zcq88KY — Новини Донбасу (@novostidnua) April 13, 2024

Пасічник заявив, що завод планували запустити «незабаром». Чи буде він працювати після обстрілу, Пасічник не уточнив.



У Генштабі ЗСУ поки не коментують подію.