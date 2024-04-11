Четверо полицейских контужены из-за российского обстрела в Луганской области

Полицейские Луганской области, которые раздавали гуманитарную помощь, попали под обстрел российских оккупантов.



«Несмотря на то, что линия фронта постоянно меняется, луганские полицейские продолжают помогать согражданам. Сегодня жителям Макеевки и Грековки полицейские привезли хлеб и брезенты от Краснореченской поселковой военной администрации», — сообщили в полиции Луганщины.



В Макеевке, когда местные общались с родными с помощью Starlink, оккупанты обстреляли населенный пункт из системы залпового огня «Град». Снаряды разорвались вблизи местных жителей и сотрудников полиции.



Среди гражданских никто не пострадал. В результате обстрела четверо сотрудников полиции получили контузию, всем им оказана медицинская помощь.