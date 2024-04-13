Три человека погибли, четыре ранены в Донецкой области от российских ударов за день

Последствия удара по дому в Очеретино. Фото: прокуратура

Три человека погибли и четыре ранены в результате российских атак на Покровский и Волновахский районы Донецкой области. Об этом сообщает областная прокуратура.



Так, армия России нанесла авиаудары по селам Нетайлово и Новоселидовка Покровского района. В одном из домов погибли муж и жена. Кроме того, от ран погибла женщина 66 лет.



Под ударом оказался и пгт Очеретино, где разрушен подъезд многоквартирного дома. Авиация РФ скинула КАБ-500, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.



Спасателям удалось деблокировать 43-летнюю жительницу. Во дворе частного дома травмирована 90-летняя женщина. Окончательное количество пострадавших устанавливается.



Войска РФ совершили, вероятно, артиллерийские атаки на город Красногоровка и село Богоявленка Волновахского района. Получили ранения 73-летняя пенсионерка, которая находилась в автомобиле, и 57-летний мужчина, ехавший по улице на мотоцикле.