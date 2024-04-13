Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Три человека погибли, четыре ранены в Донецкой области от российских ударов за день

13 апреля 2024, 19:18

Три человека погибли, четыре ранены в Донецкой области от российских ударов за день

Последствия удара по дому в Очеретино. Фото: прокуратура Последствия удара по дому в Очеретино. Фото: прокуратура

Три человека погибли и четыре ранены в результате российских атак на Покровский и Волновахский районы Донецкой области. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, армия России нанесла авиаудары по селам Нетайлово и Новоселидовка Покровского района. В одном из домов погибли муж и жена. Кроме того, от ран погибла женщина 66 лет.

Под ударом оказался и пгт Очеретино, где разрушен подъезд многоквартирного дома. Авиация РФ скинула КАБ-500, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Спасателям удалось деблокировать 43-летнюю жительницу. Во дворе частного дома травмирована 90-летняя женщина. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Войска РФ совершили, вероятно, артиллерийские атаки на город Красногоровка и село Богоявленка Волновахского района. Получили ранения 73-летняя пенсионерка, которая находилась в автомобиле, и 57-летний мужчина, ехавший по улице на мотоцикле.

ТЕГИ

Места
Красногоровка Очеретино Донецкая область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:57
Взрывы в Луганске: «ЛНР» заявила о попадании ракет по машзаводу
23:42
Главное за день: В Москве взорвали экс-сотрудника СБУ. Обстрел Константиновки
21:16
В Мариуполе — квартирный скандал, в Донецке — транспортный коллапс, на Херсонщине — еще один подвал для пленных: дайджест ►
19:59
В оккупированной Горловке ранены 10 спасателей — «ДНР»
19:07
«ДНР» заключила в колонию еще одного украинского военнопленного
17:40
«ЛНР»: В Рубежном при обстреле погиб человек, еще семеро — ранены
14:47
В Донецке пропал пророссийский пропагандист из США
12:25
Фонд Кадырова хочет восстановить мечеть в Донецке, которую раньше опекал Ахметов
10:40
Российские войска 22 раза обстреляли Донецкую область за прошедшие сутки
09:50
Оккупанты продвинулись возле Бердычей Донецкой области — DeepState
08:01
Дефицит систем ПВО в Украине помогает россиянам захватить Часов Яр — ISW
23:39
Главное за день: РФ разрушила Трипольскую ТЭС. Законопроект о мобилизации
22:31
В Донецке задержали группу иностранцев, их обвиняют в подготовке «теракта» на военном объекте РФ
19:39
«Хочу в Советский Союз»: «ДНР» сняла на видео, как выдает российские паспорта жителям Авдеевки
16:40
Журналисты подсчитали потери российской военной авиации от «дружественного огня»
13:50
В оккупированном Мариуполе в мае может начаться мобилизация
11:28
Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации
09:54
«ДНР»: Пять человек пострадали в результате удара по автобусу на трассе под Ясиноватой
23:22
Главное за день: Росармия захватила Первомайское. Гиркин хочет на линию фронта
17:20
Гиркина утвердили на должность командира взвода на Донбассе. Но мешает судимость
все новости
19:18
Три человека погибли, четыре ранены в Донецкой области от российских ударов за день
16:27
Обстрел Константиновки: как парамедики оказали помощь пострадавшим ►
15:06
Донецкая область потратила 1,6 млрд гривен на опороные пункты, рвы и другую оборону
13:57
Взрывы в Луганске: «ЛНР» заявила о попадании ракет по машзаводу
13:44
В полиции показали, как проходит эвакуация маломобильных людей из прифронтовой зоны
12:20
Оккупанты заявили о гибели 8 человек во время обстрела Токмака Запорожской области
11:11
Более 2 тысяч обстрелов за сутки: куда били оккупанты в Донецкой области
10:55
За Богдановку продолжаются интенсивные бои — Минобороны
10:20
Несколько городов Донетчины сегодня без воды из-за ремонта
10:00
Британец, вернувшийся из плена, выиграл суд против РФ за жестокое обращение
08:55
Российские войска оккупировали село Богдановка в Донецкой области — DeepState
08:38
В Донецкой области за сутки обстрелами ранены 8 человек, двое — погибли
23:42
Главное за день: В Москве взорвали экс-сотрудника СБУ. Обстрел Константиновки
23:04
Подорванный в Москве экс-сотрудник СБУ заявил, что не пострадал
22:40
Оккупанты утверждают, что обстрелян Токмак Запорожской области и есть жертвы
21:58
Полиция проверяет по базам данных возможных уклонистов — Клименко
21:16
В Мариуполе — квартирный скандал, в Донецке — транспортный коллапс, на Херсонщине — еще один подвал для пленных: дайджест ►
19:59
В оккупированной Горловке ранены 10 спасателей — «ДНР»
19:33
Харькову можно освобождать местный бизнес от налогов — Шмыгаль
19:07
«ДНР» заключила в колонию еще одного украинского военнопленного
все новости
ВИДЕО
Обстрел Константиновки: как парамедики оказали помощь пострадавшим ► Обстрел Константиновки: как парамедики оказали помощь пострадавшим ►
13 апреля, 16:27
Последствия рактеного удара в Луганске. Фото: соцсети Взрывы в Луганске: «ЛНР» заявила о попадании ракет по машзаводу
13 апреля, 13:57
В полиции показали, как проходит эвакуация маломобильных людей из прифронтовой зоны В полиции показали, как проходит эвакуация маломобильных людей из прифронтовой зоны
13 апреля, 13:44
В Мариуполе — квартирный скандал, в Донецке — транспортный коллапс, на Херсонщине — еще один подвал для пленных: дайджест ► В Мариуполе — квартирный скандал, в Донецке — транспортный коллапс, на Херсонщине — еще один подвал для пленных: дайджест ►
12 апреля, 21:16
В Москве подорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ. Фото: 112 В Москве подорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ
12 апреля, 14:59
Сотрудники ГСЧС спасли 5 щенков в Сумской области В Сумской области спасатели вытащили из пожара в нежилом здании пять новорожденных щенков
12 апреля, 12:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор