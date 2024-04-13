Троє людей загинули, четверо поранені на Донеччині внаслідок російських ударів за день

Наслідки удару по дому в Очеретиному. Фото: прокуратура

Троє людей загинуло та четверо поранено внаслідок російських атак на Покровський та Волноваський райони Донецької області. Про це повідомляє обласна прокуратура.



Так, армія Росії завдала авіаударів по селах Нетайлове та Новоселидівка Покровського району. В одному з будинків загинули чоловік та дружина. Окрім того, від ран загинула жінка 66 років.



Під ударом опинилося і смт Очеретине, де зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. Авіація РФ скинула КАБ-500, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.



Рятувальникам вдалося деблокувати 43-річну мешканку. На подвір'ї приватного будинку травмовано 90-річну жінку. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.



Війська РФ здійснили, ймовірно, артилерійські атаки на місто Красногорівка та село Богоявленка Волноваського району. Поранено 73-річну пенсіонерку, яка перебувала в автомобілі, і 57-річного чоловіка, який їхав вулицею на мотоциклі.