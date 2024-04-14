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Оккупанты ударили по Селидово ракетами и бомбой: есть повреждения

14 апреля 2024, 09:44

Оккупанты ударили по Селидово ракетами и бомбой: есть повреждения

Россияне атаковали Селидово. Фото: пресс-служба Селидовской ГВА Россияне атаковали Селидово. Фото: пресс-служба Селидовской ГВА

Российские войска ночью 14 апреля ударили ракетами по городу Селидово Донецкой области, а утром – скинули авиационную бомбу. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.

«Приблизительно в 01:40 ночи оккупанты запустили четыре ракеты «С-300» по Селидово», — говорится в сообщении.



В результате российских обстрелов повреждены административные здания учебного заведения, многоэтажные жилые дома, помещения сельхозпредприятия и транспортные средства.



Кроме того, в 06:05 россияне запустили по городу авиабомбу «УМПБ д-30». Повреждены 2 частных жилых дома и хозяйственная постройка.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за 13 апреля обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате ударов трое людей погибли, еще пять – травмированы.

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