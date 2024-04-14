Російські окупанти вдарили по Селидовому ракетами та бомбою: є пошкодження

Росіяни атакували Селидове. Фото: пресслужба Селидівської ГВА

Російські війська вночі 14 квітня вдарили ракетами по місту Селидове Донецької області, а вранці скинули авіаційну бомбу. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



«Приблизно об 01:40 ночі окупанти запустили чотири ракети С-300 по місту Селидово», — йдеться у повідомленні.





Внаслідок російських обстрілів пошкоджено адміністративні будівлі навчального закладу, багатоповерхові житлові будинки, приміщення сільгосппідприємства та транспортні засоби.





Крім того, о 06:05 росіяни запустили по місту авіабомбу УМПБ д-30. Пошкоджено 2 приватні житлові будинки та господарську споруду.



Інформація про жертв та постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 13 квітня обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів троє людей загинули, ще п'ятеро — травмовані.