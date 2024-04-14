На окупованій Донеччині горить п`ятиповерхівка

Масштабна пожежа сталася у п`ятиповерхівці 14 квітня. Фото: Tg-канал Типовий Донецьк

Сьогодні, 14 квітня, у тимчасово окупованому місті Хрестівка (Кіровське) Донецької області сталася велика пожежа. Про це повідомило сепаратистське видання.



Стало відомо, що спалах відбувся у п'ятиповерховому будинку.



За словами так званого голова Шахтарського муніципального округу Олександра Шатова, для доставки води до місця гасіння пожежі використовуються машини із Шахтарська, а також із шахти «Комсомолець Донбасу».



Раніше ми писали, що в окупованій Горлівці 12 квітня десять рятувальників постраждали внаслідок атаки безпілотника. Про це заявили у угрупуванні «ДНР». Там стверджують, що співробітники «МНС» гасили пожежу в приватному будинку, яка спалахнула внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника. Потім дрон атакував повторно.