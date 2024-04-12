В оккупированной Горловке ранены 10 спасателей — «ДНР»

В оккупированной Горловке 12 апреля десять спасателей пострадали в результате атаки беспилотника. Об этом заявили в группировке «ДНР». Там утверждают, что сотрудники «МЧС» тушили пожар в частном доме, который загорелся вследствие сброса боеприпаса с беспилотника. Затем дрон атаковал повторно.



Также повреждены два пожарных автомобиля.



Повреждены жилой дом и Благовещенский храм в Никитовском районе Горловки.



Кроме того, в Петровском районе оккупированного Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен пожилой мужчина.