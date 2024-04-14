Армия РФ ударила из авиации по Покровскому району: есть жертва и пострадавшие

Россияне атаковали Покровский район. Фото: прокуратура

Российские оккупанты сегодня днем, 14 апреля, атаковали поселок Очеретино Покровского района Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, еще двое — получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«14 апреля 2024 года войска государства-агрессора в очередной раз ударили из авиации по пгт Очеретино Покровского района. Целью для врага стал жилой микрорайон, где проживает гражданское население», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что из-за удара в пятиэтажном доме произошел пожар. 67-летняя пенсионерка погибла на месте. В больницу с ранениями разной степени тяжести доставлены двое мужчин 21 и 68 лет.



В домах выбиты стекла, окна, двери, повреждены балконы.



Сейчас осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что российские войска ночью 14 апреля ударили ракетами по городу Селидово Донецкой области, а утром – скинули авиационную бомбу.