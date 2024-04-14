Армія РФ вдарила з авіації по Покровському району: є жертва та постраждалі

Росіяни атакували Покровський район. Фото: прокуратура

Російські окупанти сьогодні вдень, 14 квітня, атакували селище Очеретине Покровського району Донецької області. В результаті атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«14 квітня 2024 року війська держави-агресора вкотре вдарили з авіації у смт Очеретине Покровського району. Метою для ворога став житловий мікрорайон, де мешкає цивільне населення», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що через удар у п'ятиповерховому будинку сталася пожежа. 67-річна пенсіонерка загинула на місці. До лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено двох чоловіків 21 та 68 років.



У будинках вибиті шибки, вікна, двері, пошкоджені балкони.



Наразі здійснюється досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що російські війська вночі 14 квітня вдарили ракетами по місту Селидове Донецької області, а вранці скинули авіаційну бомбу.