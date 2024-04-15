Потерявшая обе ноги при обстреле Краматорского вокзала девочка пробежала Бостонский марафон на протезах

Юная украинка, которая потеряла обе ноги при ракетном обстреле Краматорского вокзала, пробежала дистанцию 5 км на Бостонском марафоне в США. Фото: Андрей Садовый/Facebook

В воскресенье, 14 апреля, 12-летняя Яна Степаненко, которая два года назад потеряла обе ноги во время российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области, успешно преодолела дистанцию 5 километров на Бостонском марафоне в США.

«Нет ничего невозможного! Несокрушимая Яна Степаненко пробежала свой первый Бостонский марафон. Это 5 километров, которыми Яна еще раз доказала, что никогда нельзя сдаваться. Наша гордость! Спасибо!», — написал городской голова Львова Андрей Садовый в Facebook.

К участию в Бостонском марафоне Яну пригласил американский фонд One World Strong Foundation, который помогает ветеранам и гражданским, пострадавшим в результате терактов и военных действий.

Яна поехала в Бостон с благотворительной целью — для сбора средств на спортивный протез для тяжелораненого защитника, пациента центра «Несокрушимые» (Unbroken), потерявшего конечность на войне.

Напомним, в апреле 2022 года Наталья Степаненко с близнецами Яной и Ярославом попали под ракетный обстрел, находясь на Краматорском вокзале. Мама потеряла одну ногу, дочь — обе. Во Львове их несколько месяцев лечили и готовили к протезированию. Затем семья уехала в США. Год Степаненки жили в городе Сан-Диего, где мама с дочерью проходили реабилитацию и протезирование в американской клинике. Девочка снова научилась ходить — на протезах. Затем они вернулись во Львов для продолжения реабилитации в Национальном центре «Несокрушимые».