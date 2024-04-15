Дівчинка, яка втратила обидві ноги під час обстрілу Краматорського вокзалу, пробігла Бостонський марафон на протезах

Юна українка, яка втратила обидві ноги під час ракетного обстрілу Краматорського вокзалу, пробігла дистанцію 5 км на Бостонському марафоні в США. Фото: Андрій Садовий/Facebook

У неділю, 14 квітня, 12-річна Яна Степаненко, яка два роки тому втратила обидві ноги під час російського ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську Донецької області, успішно подолала дистанцію 5 кілометрів на Бостонському марафоні у США.

«Немає нічого неможливого! Незламна Яна Степаненко пробігла свій перший Бостонський марафон. Це 5 кілометрів, якими Яна ще раз довела, що ніколи не можна здаватись. Наша гордість! Дякую!», — написав міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

До участі у Бостонському марафоні Яну запросив американський фонд One World Strong Foundation, який допомагає ветеранам та цивільним, постраждалим унаслідок терактів та військових дій.

Яна поїхала до Бостона з благодійною метою — для збору коштів на спортивний протез для тяжко пораненого захисника, пацієнта центру «Незламні» (Unbroken), який втратив кінцівку на війні.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Наталія Степаненко з близнюками Яною та Ярославом потрапили під ракетний обстріл на Краматорському вокзалі. Мама втратила одну ногу, дочка – обидві. У Львові їх кілька місяців лікували та готували до протезування. Згодом сім'я поїхала до США. Рік Степаненки провели у місті Сан-Дієго – там мама і донька проходили реабілітацію та протезування в американській клініці. Дівчинка знову навчилася ходити на протезах. Потім вони повернулися до Львова для продовження реабілітації у Національному центрі «Незламні».