ЦПД опубликовал список каналов распространения российской пропаганды в соцсети Х

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) и Кибердепартамент СБУ составили список российских аккаунтов в Х (Twitter), которые распространяют пропаганду.



«Если вам известны аккаунты в Х (Twitter), распространяющие враждебную дезинформацию, и которых нет в нашем списке, пожалуйста, сообщайте нам на почту [email protected]. Список составлен, чтобы помочь пользователям соцсети Х избегать аккаунтов, являющихся инструментом распространения враждебной дезинформации и манипуляций», — говорится в сообщении.



Список дезинформации возглавили персональные страницы Медведева, Путина, Соловьева. Также в первую десятку попали новостные пропагандистские ресурсы: RT, «ВЕСТИ», «РИА Новости», а также МИД России.



Напомним, сообщения о подготовке 350-тысячной российской армии к наступлению на Харьков являются частью информационной кампании оккупантов и не соответствуют действительности.