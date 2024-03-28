У России недостаточно ресурсов для наступления на Харьков — ЦПД

Сообщения о подготовке 350-тысячной российской армии к наступлению на Харьков являются частью информационной кампании оккупантов и не соответствуют действительности. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

«У России нет ресурсов для наступления на Харьков. Все их басни о готовности к окружению города рассчитаны на внутреннюю и внешнюю аудиторию и являются частью кампании "пропаганда страха"», — отмечает руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Центр отмечает, что агрессор сейчас способен только на террор Харькова обстрелами, но использует это для устрашения новым наступлением.

«Разговоры о 350 тысячах военных, которых они хотят набрать для этой задачи, угрозы Соловьева — пока только разговоры. Это ИПСО. Сейчас агрессор способен лишь обстреливать и терроризировать город, и под этот террор он адаптирует нарративы о наступлении, которое невозможно. Но противник всегда пугает наступлениями, пользуясь обстрелами», — добавил Коваленко и подчеркнул, что Силы обороны давно готовы ко всем возможным угрозам.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует осуществить еще одно наступление на Харьков. Глава Кремля уверен, что Вооруженные силы РФ справятся с оккупацией многомиллионного города, который он называет «русскоязычным». После этого в Москве будут готовы вести какие-то переговоры о мире.