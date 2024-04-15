ЦПД опублікував список каналів поширення російської пропаганди у соцмережі Х

Центр протидії дезінформації (ЦПД) та Кібердепартамент СБУ склали список російських акаунтів у Х (Twitter), які поширюють пропаганду.



«Якщо вам відомі акаунти у Х (Twitter), які поширюють ворожу дезінформацію і яких немає у нашому списку, — будь ласка, повідомляйте нам на пошту [email protected]. Список складено, щоб допомогти користувачам соцмережі Х уникати акаунтів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації та маніпуляцій», — йдеться у повідомленні.



Список дезінформації очолили персональні сторінки Медведєва, Путіна, Соловйова. Також до першої десятки потрапили новинні пропагандистські ресурси: RT, «ВЄСТІ», «РІА Новості», а також МЗС Росії.



Нагадаємо, повідомлення про підготовку 350-тисячної російської армії до наступу на Харків є частиною інформаційної кампанії окупантів та не відповідають дійсності.