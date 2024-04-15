В Украине назначили нового командующего войсками оперативного командования «Запад»

Командующим ОК «Запад» назначен бригадный генерал Шведюк. Фото: пресс-служба

Командующим войск оперативного командования «Запад» назначен бригадный генерал Владимир Шведюк. Об этом сообщили в пресс-службе командования в Facebook.



«Очень благодарен за доверие командованию, возложившему на меня эту ответственную миссию. Это большая честь и привилегия, и я понимаю, что она несет за собой большую ответственность перед вами, перед нашими воинскими частями и перед Украиной», — отметил он.



По словам Шведюка, сейчас Украина сталкивается с большими вызовами и задачами, требующими кропотливой работы, преданности и профессионализма.





«Ядро оперативного командования «Запад» — большое количество опытных офицеров, готовых преодолевать любые трудности. И я верю, что ваш потенциал как команды добьется еще больших успехов», — резюмировал генерал.



Напомним, ранее командующим войск оперативного командования «Запад» был Сергей Литвинов.



Справка



Владимир Шведюк родился в Винницкой области в семье военнослужащего. В апреле 2015 года был назначен на должность начальника штаба — первого заместителя командира 59 отдельной мотопехотной бригады. Назначен приказом министра обороны от 21 мая 2016 года на должность военного комиссара Черновицкого областного военного комиссариата оперативного командования «Запад» ВСУ. В 2018-2019 годах был командиром 59 отдельной мотопехотной бригады, а до марта 2022 года — заместителем командующего сил ТРО ВСУ. С марта 2022 Шведюк возглавил штаб группировки Объединенных сил.



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