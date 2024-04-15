В Україні призначили нового командувача військ оперативного командування «Захід»

Командувачем ОК «Захід» призначено бригадного генерала Шведюка. Фото: прес-служба

Командувачем військ оперативного командування «Захід» призначено бригадного генерала Володимира Шведюка. Про це повідомили у пресслужбі командування у Facebook.



«Дуже вдячний за довіру командуванню, яке поклало на мене цю відповідальну місію. Це велика честь і привілей, і я розумію, що воно несе за собою велику відповідальність перед вами, перед нашими військовими частинами і перед Україною», — зазначив він.



За словами Шведюка, зараз Україна стикається з великими викликами та завданнями, які вимагають кропіткої роботи, відданості та професіоналізму.





«Ядро оперативного командування «Захід» — велика кількість досвідчених офіцерів, готових долати будь-які труднощі. І я вірю, що ваш потенціал як команди досягне ще більших успіхів», — резюмував генерал.



Нагадаємо, раніше командувачем військ оперативного командування «Захід» був Сергій Литвинов.



Довідка



Володимир Шведюк народився у Вінницькій області у сім'ї військовослужбовця. У квітні 2015 року був призначений на посаду начальника штабу – першого заступника командира 59 окремої мотопіхотної бригади. Призначений наказом міністра оборони від 21 травня 2016 року на посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату оперативного командування «Захід» ЗСУ. У 2018-2019 роках був командиром 59 окремої мотопіхотної бригади, а до березня 2022 року — заступником командувача сил ТРО ЗСУ. З березня 2022 року Шведюк очолив штаб угрупування Об'єднаних сил.



Раніше ми писали, що у лютому стало відомо, що новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ став Юрій Содоль.