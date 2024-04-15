Дом в Славянске попал под обстрел в третий раз за 10 лет войны

Последствия обстрела в Славянске, 15 апреля 2024 года. Фото: Новости Донбасса

Пятиэтажный жилой дом в центре Славянска попал под обстрел в третий раз за 10 лет войны между Украиной и Россией. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Как сообщалось, сегодня утром войска РФ нанесли удар по Славянску, в результате чего у дома на улице Почтовой образовалась большая воронка. В результате «прилета» поврежден фасад пятиэтажки, выбиты окна. Обошлось без пострадавших.



На месте обстрела работают коммунальные службы. Волонтеры привезли OSB-плиты, чтобы закрыть выбитые окна.

В предыдущий раз удар по этой пятиэтажке был нанесен в 2023 году. Тогда была разрушена половина подъезда. После того обстрела многоэтажку начали восстанавливать. В частности была восстановлена кирпичная кладка стены.

Восстановленная стена дома после обстрела 2023 года. Фото: Новости Донбасса

Впервые этот дом попал под обстрел в 2014 году, когда шли бои за Славянск между украинскими подразделениями и российскими силами.