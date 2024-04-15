Будинок у Слов'янську потрапив під обстріл втретє за 10 років війни

Наслідки обстрілу у Слов'янську, 15 квітня 2024 року. Фото: Новини Донбасу

П'ятиповерховий житловий будинок у центрі Слов'янська потрапив під обстріл утретє за 10 років війни між Україною та Росією. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».



Як повідомлялося, сьогодні вранці війська РФ завдали удару Слов'янську, внаслідок чого біля будинку на вулиці Поштовій утворилася велика вирва. Внаслідок «прильоту» пошкоджено фасад п'ятиповерхівки, вибито вікна. Обійшлося без постраждалих.



На місці обстрілу працюють комунальні служби. Волонтери привезли OSB-плити, щоби закрити вибиті вікна.

Попереднього разу удару по цій п'ятиповерхівці було завдано 2023 року. Тоді було зруйновано половину під'їзду. Після того обстрілу багатоповерхівку почали відновлювати. Зокрема було відновлено цегляну кладку стіни.

Відновлена стіна будинку після обстрілу 2023 року. Фото: Новини Донбасу

Вперше цей будинок потрапив під обстріл у 2014 році, коли точилися бої за Слов'янськ між українськими підрозділами та російськими силами.