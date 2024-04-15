РФ обстріляла центр Слов'янська: пошкоджено житлові будинки

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Новини Донбасу

Сьогодні вранці, 15 квітня, російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ракетної атаки є пошкодження. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Близько 7:00 місто обстріляли. Ракета. Влучання у центральну частину, вул. Поштова», — зазначив він.



За словами Ляха, пошкоджено багатоповерхівку. Інформація про постраждалих та жертв не надходила.





Раніше ми писали, що російські війська продовжують атакувати населені пункти Луганської області. Під вогнем постійно знаходяться Невське, Макіївка, Білогорівка та Серебрянський ліс. Минулої доби найбільше дісталося селу Невське.