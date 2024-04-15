Нанесен удар по «Луганскому машзаводу-100»: появились спутниковые снимки

По машиностроительному заводу в оккупированном Луганске был нанесён авиаудар. Фото: Схемы

В результате авиаудара было повреждено предприятие «Луганский машиностроительный завод-100», где ремонтировали военную технику оккупантов и находился личный состав российской армии. Об этом сообщает издание «Схемы», которое опубликовало спутниковые снимки последствий удара.

На кадрах Planet Labs за 14 апреля видно, что значительно пострадало по меньшей мере одно здание завода.

О взрывах в районе завода в Луганске сообщили в соцсетях 13 апреля, тогда же начали появляться первые видео с места событий.



Было поражено предприятие «Луганский машиностроительный завод-100». Удар по заводу подтвердил источник «Донбасс Реалии» в Луганске, он же сообщил, что на этом машиностроительном предприятии ремонтировали российскую военную технику и находился личный состав армии РФ.



В этот же день Стратком ВСУ сообщил, что в оккупированном Луганске был поражен пункт управления группировки войск «Центр» армии РФ.