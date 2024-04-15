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Удар по «Луганському машзаводу-100»: з'явилися супутникові знімки

15 квітня 2024, 15:52

Удар по «Луганському машзаводу-100»: з'явилися супутникові знімки

По машинобудівному заводу в окупованому Луганську було завдано авіаудару. Фото: Схеми По машинобудівному заводу в окупованому Луганську було завдано авіаудару. Фото: Схеми

Внаслідок авіаудару пошкоджено підприємство «Луганський машинобудівний завод-100», де ремонтували військову техніку окупантів та розташовувався особовий склад армії РФ. Про це повідомляє видання «Схеми», яке опублікувало супутникові знімки наслідків удару.

На кадрах Planet Labs за 14 квітня видно, що значно пошкоджена щонайменше одна будівля заводу.

Про вибухи в районі заводу у Луганську повідомили у соцмережах 13 квітня, тоді ж почали з'являтися перші відео з місця подій.

Удар по машинобудівному заводу підтвердило джерело видання «Донбас Реалії» в Луганську і повідомило, що на цьому підприємстві ремонтували російську військову техніку і розташовувався особовий склад армії РФ.

Цього ж дня Стратком ЗСУ повідомив, що в окупованому Луганську вражено пункт управління угруповання військ «Центр» армії РФ.

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