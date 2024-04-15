Житель Константиновки продавал боевые гранаты в прифронтовом городе

В Константиновке местный житель продавал боевые гранаты. Фото: Донецкая областная прокуратура

Жителю города Константиновка Донецкой области сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте боевых припасов. Об этом сегодня сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, в феврале 2024 года мужчина нашел в одном из заброшенных домов города пять боевых ручных осколочных гранат типов Ф-1, РГД-5 и РГО со взрывателями.

Отмечается, что взрывоопасный арсенал подозреваемый хранил в целях дальнейшего сбыта на территории собственного домовладения.

«В апреле при продаже боеприпасов, которые мужчина «оценил» в 1500 грн за штуку, его неправомерные действия были прекращены правоохранителями», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе санкционированного следственным судьей обыска в хозяйственном помещении по месту жительства «продавца» обнаружена и изъята нереализованная граната, два мобильных телефона и денежные средства, полученные от противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Краматорске разоблачили сторонника вторжения российских войск в Украину.